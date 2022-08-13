В Северной Корее есть памятник советскому герою, который спас Ким Ир Сена от смерти
Во время митинга в 1946 году в сторону правительственной трибуны, на которой находится Ким Ир Сен, из толпы бросили гранату. Ее закрыл своим телом Яков Новиченко, чем и спас северокорейского лидера от смерти.
Впоследствии в его честь установили памятник в Пхеньяне, о его поступке сняли фильм «Секунда на подвиг», а в корейских школах до сих пор рассказывают детям об этом случае.
Сам Новиченко сильно пострадал. Хирург говорил, что парня спасла книга, которая была у него за пазухой. Но он потерял правую руку и левый глаз, несколько месяцев лежал в больнице.
Ким Ир Сен передал для героя портсигар с памятной надписью и ежедневно присылал ему в больницу фрукты и цветы. После выздоровления Яков вернулся в родную Новосибирскую область к жене и ребенку.
Обещания командира о том, что Новиченко представят к Звезде Героя, не оправдалось. Многие односельчане решили, что Яков придумал эту историю.
И только в 1951 году пришло извещение о награждении его орденом.
Перед перестройкой Ким Ир Сен посетил Советский Союз, встретился со своим спасителем и пригласил его в Северную Корею. С тех пор родственники Якова бывали в КНДР каждый год.
В 1994 году в возрасте 80 лет Яков Новиченко умер, пережив Ким Ир Сена всего на 5 месяцев. В поселке, где он жил, установлена памятная доска.
Опубликовано: Светлана Репина
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