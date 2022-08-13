Автору книг о Гарри Поттере угрожают смертью за твит о Салмане Рушди
Твит автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг вызвал странную реакцию: самой писательнице пригрозили смертью.
Джоан выразила сочувствие Рушди после того, как он получил ножевые ранения во время своей лекции в Нью-Йорке.
Она написала, что переживает по поводу таких ужасающих новостей и желает Рушди скорейшего выздоровления.
Вскоре после публикации Роулинг поделилась с подписчиками фото ответа, который она получила. Он гласил: «Не волнуйтесь, вы следующая».
Несколько позже Роулинг поблагодарила всех за поддержку и написала, что этим вопросом уже занимается полиция.
Джоан Роулинг — одна из нескольких авторов, отреагировавших на шокирующее нападение на Рушди на этой неделе.
В его поддержку также высказались Стивен Кинг, Нил Гейман и Найджелла Лоусон.
После нападения Рушди был доставлен в больницу и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Сталинская дача в Новом Афоне: любимейшее место отдыха вождя всех народов
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии
Почему Абхазия стала грузинской территорией, и при чем тут Иосиф Сталин
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине