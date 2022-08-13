Автору книг о Гарри Поттере угрожают смертью за твит о Салмане Рушди

Твит автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг вызвал странную реакцию: самой писательнице пригрозили смертью.

Джоан выразила сочувствие Рушди после того, как он получил ножевые ранения во время своей лекции в Нью-Йорке.

Она написала, что переживает по поводу таких ужасающих новостей и желает Рушди скорейшего выздоровления.

Вскоре после публикации Роулинг поделилась с подписчиками фото ответа, который она получила. Он гласил: «Не волнуйтесь, вы следующая».

Несколько позже Роулинг поблагодарила всех за поддержку и написала, что этим вопросом уже занимается полиция.

Джоан Роулинг — одна из нескольких авторов, отреагировавших на шокирующее нападение на Рушди на этой неделе.

В его поддержку также высказались Стивен Кинг, Нил Гейман и Найджелла Лоусон.

После нападения Рушди был доставлен в больницу и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.