США выразили обеспокоенность тем, как Индия помогает России обходить санкции
По заявлению Вашингтона, Индия использует нефтепродукты из российской нефти для экспорта в США.
По словам источников, Индийские танкеры перегружают в океане нефть с российских судов и доставляют на НПЗ для переработки.
Затем, полученные нефтепродукты идут на экспорт в США уже под видом произведенного в Индии топлива.
Ранее в подобных схемах обвиняли Китай, который якобы использовал супертанкеры для перевалки большого количества нефтепродуктов из Сибири.
Сегодня же украинский блогер Анатолий Шарий обвинил правительство Литвы в том, что оно размешивает российскую нефть и выдает на европейском рынке за собственную, обходя тем самым антироссийские санкции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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