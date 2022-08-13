США выразили обеспокоенность тем, как Индия помогает России обходить санкции

По заявлению Вашингтона, Индия использует нефтепродукты из российской нефти для экспорта в США.

По словам источников, Индийские танкеры перегружают в океане нефть с российских судов и доставляют на НПЗ для переработки.

Затем, полученные нефтепродукты идут на экспорт в США уже под видом произведенного в Индии топлива.

Ранее в подобных схемах обвиняли Китай, который якобы использовал супертанкеры для перевалки большого количества нефтепродуктов из Сибири.

Сегодня же украинский блогер Анатолий Шарий обвинил правительство Литвы в том, что оно размешивает российскую нефть и выдает на европейском рынке за собственную, обходя тем самым антироссийские санкции.