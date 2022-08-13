Армия Украины нанесла удар по Запорожской ТЭС

Власти Энергодара сообщают об артиллерийских обстрелах района Запорожской ТЭС.

В администрации Энергодара сообщили об обстреле Запорожской ТЭС со стороны украинских войск. Удары наносились с использованием дальнобойных артиллерийских систем.

"Спустя сутки тишины, каратели Зеленского снова принялись терроризировать Энергодар. Сегодня украинские националисты подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. Выпущено девять артиллерийских снарядов.", — рассказали в администрации города. 

Примечательно, что за час до обстрела в сети Internet стала появляться информация о возможных провокациях, которые готовит армия России в районе станции. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 




 

 

 

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