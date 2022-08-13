Головченко заявил, что Беларусь продолжает торговлю с Западом, невзирая на санкции

Белорусский премьер Головченко рассказал, что торговые отношения Беларуси с Евросоюзом продолжаются, несмотря на западные санкции.

В субботу, 13 августа 2022 года, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко дал интервью телеканалу «Беларусь – 1», где рассказ о том, как живёт страна в условиях западных санкций.

Головченко утверждает, что невзирая на санкции, Европейский союз не может себе отказать в удовольствии импортировать качественную продукцию по приемлемым ценам белорусских производителей лесной, нефтеперерабатывающей, металлургической и химической промышленности.

Согласно данным предоставленным белорусским премьером, товарооборот между Беларусью и ЕС на данный момент превысил 3 миллиарда долларов, что говорит о неэффективности западных санкций.