Джоан Роулинг, написавшей «Гарри Поттера», пригрозили убийством

Джоан Роулинг, поддержавшая писателя Салмана Рушди, получила угрозы убийства от экстремиста.

В субботу, 13 августа 2022 года, британская газета-таблоид Daily Mail сообщила, что экстремист, одобряющий нападение на автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди, пригрозился расправой писательнице Джоан Роулинг.

Отмечается, создавшая «Гарри Поттера» Роулинг, написала в своём аккаунте Twitter пост в поддержку Рушди, который в данный момент находится в больнице, и поделилась своими переживаниями по этому поводу. В ответ на эту публикацию писательница получила комментарий о том, что она станет следующей жертвой.

Джоан Роулинг после этого громкого заявления сообщила своим подписчикам, что уже обратилась в полицию, дабы обезопасить свою жизнь и не стать следующий жертвой покушения на британских писателей.