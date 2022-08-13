МИД Украины подтвердил участие машины украинского военного атташе в ДТП в Вене
Представитель МИД Украины Николаенко подтвердил, что ДТП в Вене произошло с участием украинского военного атташе.
В субботу, 13 августа 2022 года, официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николаенко дал официальные комментарии касательно произошедшего в столице Австрии ДТП.
Николаенко заявил, что в дорожно-транспортном происшествии действительно принимал участие автомобиль представителя военного ведомства при украинской дипмиссии в Австрии.
Дипломат утверждает, что в настоящее время Министерство иностранных дел Украины активно сотрудничает с полицией Вены и другими участниками ДТП, а также отмечает, что занимаемый пост не сможет избавить от наказания виновника случившегося.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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