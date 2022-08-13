Надежда на мир: между правительством Эфиопии и повстанцами Тыграя наметился прямой диалог

Боевые действия на севере Эфиопии ослабли с тех пор, как в конце марта было объявлено гуманитарное перемирие.

Африканский союз заявил, что правительство Эфиопии и тиграйские повстанцы имеют "прямые контакты".

Правительство было втянуто в ожесточенный конфликт с повстанцами, но в последние недели обе стороны обсуждали возможность переговоров о прекращении 21-месячной войны, причем Эфиопия настаивала на том, чтобы АС возглавил любые переговоры.

Повстанцы, с другой стороны, хотят, чтобы посредником между двумя сторонами выступил президент Кении Ухуру Кениата, который активно участвовал в мирных усилиях.

Сегодня дипломатические усилия по прекращению конфликта возглавляет посланник Африканского Рога Африканского союза Олусегун Обасанджо.

Совет Африканского союза призвал противоборствующие стороны "поставить высшие интересы Эфиопии и ее народа превыше всего и принять всеобъемлющий политический диалог как единственный жизнеспособный подход к поиску консенсусного решения сложившейся ситуации".

Боевые действия на севере Эфиопии ослабли с тех пор, как в конце марта было объявлено гуманитарное перемирие, позволившее возобновить доставку крайне необходимой международной помощи шестимиллионному населению Тыграя.

С начала войны самый северный регион Эфиопии испытывал нехватку продовольствия, а доступ к основным услугам, таким как электричество, связь и банковское дело, был серьезно ограничен.

В ноябре 2020 года Абий приказал войскам ввести войска в Тыграй, чтобы свергнуть НФОП, обвинив повстанцев в нападении на лагеря федеральной армии.

В июне прошлого года НФОП предприняли шоковое возвращение, отвоевав Тыграй и распространившись на соседние Афар и Амхару, прежде чем война зашла в тупик.