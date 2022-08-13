В Беларуси под Слонимом разбился аэроплан, два члена экипажа погибли

В Гродненской области под Слонимом потерпел крушение летательный аппарат, находившиеся на борту члены экипажа скончались.

Субботним вечером, 13 августа 2022 года, город Слоним праздновал свой 770-летний юбилей, однако праздничное мероприятие было омрачено авиапроисшествием, в результате которого скончались два человека.

Местные СМИ Слонимщины сообщили, что двухместный легкомоторный самолёт потерпел крушение в поле близ деревни Рязановщина. Отмечается, что в настоящее время причины падения аэроплана выясняются компетентными органами, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.