В Беларуси под Слонимом разбился аэроплан, два члена экипажа погибли
В Гродненской области под Слонимом потерпел крушение летательный аппарат, находившиеся на борту члены экипажа скончались.
Субботним вечером, 13 августа 2022 года, город Слоним праздновал свой 770-летний юбилей, однако праздничное мероприятие было омрачено авиапроисшествием, в результате которого скончались два человека.
Местные СМИ Слонимщины сообщили, что двухместный легкомоторный самолёт потерпел крушение в поле близ деревни Рязановщина. Отмечается, что в настоящее время причины падения аэроплана выясняются компетентными органами, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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