Стало известно, где находится исчезнувшая вчера Бузова
Певица и телеведущая сейчас проводит время в горном отеле. Ольгу туда доставил вертолет, который уже вернулся на базу.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на РЕН ТВ, Бузова в течение суток не выходила на связь. Поклонники и СМИ высказывали разные мнения по этому поводу.
В частности, СтарХит провел целое расследование, чтобы выяснить местонахождение звезды. По данным журналистов издания, Ольга перестала выходить на связь, девушки нет и в соцсетях.
В своем последнем перед исчезновением посте Бузова написала, что отправляется в горы - по нехоженым маршрутам.
Телеведущая и певица призналась, что нуждается в отдыхе и хочет наполнить жизнь яркими эмоциями.
PR-менеджер Ольги Антон Богославский не дал конкретного ответа на вопросы журналистов. Он заявил, что не знает где находится певица и как себя чувствует. И добавил, что «вся ее команда очень волнуется».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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