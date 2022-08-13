Стало известно, где находится исчезнувшая вчера Бузова

Певица и телеведущая сейчас проводит время в горном отеле. Ольгу туда доставил вертолет, который уже вернулся на базу.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на РЕН ТВ, Бузова в течение суток не выходила на связь. Поклонники и СМИ высказывали разные мнения по этому поводу.

В частности, СтарХит провел целое расследование, чтобы выяснить местонахождение звезды. По данным журналистов издания, Ольга перестала выходить на связь, девушки нет и в соцсетях.

В своем последнем перед исчезновением посте Бузова написала, что отправляется в горы - по нехоженым маршрутам.

Телеведущая и певица призналась, что нуждается в отдыхе и хочет наполнить жизнь яркими эмоциями.

PR-менеджер Ольги Антон Богославский не дал конкретного ответа на вопросы журналистов. Он заявил, что не знает где находится певица и как себя чувствует. И добавил, что «вся ее команда очень волнуется».