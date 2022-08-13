Со слезами на глазах: состоялась премьера реквиема Ильи Резника, посвященная спецоперации на Украине
Композицию «Любимые не умирают» исполнила певица Азиза на концерте в Парке «Патриот».
Песню-реквием «Любимые не умирают», слова к которой написал Илья Резник, исполнила Азиза во время выступления в Парке «Патриот», сообщает Рамблер.
Концерт был посвящен 110-летию ВВС России.
Как пишет Российская газета, во время исполнения у зрителей на глазах выступали слезы - плакали даже мужчины.
Песня-реквием скоро появится в интернете. Ожидается, что композиция прозвучит и на юбилейном концерте поэта-песенника в Кремле. К слову, в следующем году Илье Резнику исполняется 85 лет.
«Реквием посвящен всем тем, кто погиб за 8 лет противостояния, этой борьбы за свободу. Надеюсь, что песня бдет звучать зазвучит в нашем народе», - рассказал автор.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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