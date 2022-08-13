В Крыму задержали Игоря Стрелкова при попытке попасть на фронт добровольцем ВСУ

Экс-министр МВД Игорь Стрелков был задержан в Крыму при попытке отправиться на фронт добровольцем.

В субботу, 13 августа 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили о том, что в Крыму предположительно был арестован бывший глава внутриполитического ведомства ДНР Игорь Стрелков.

Согласно распространяемой в мессенджере информации, Стрелков пытался попасть на Херсонский фронт по поддельному паспорту для участия в спецоперации, однако официальных подтверждений задержанию общественного активиста нет.