В Крыму задержали Игоря Стрелкова при попытке попасть на фронт добровольцем ВСУ

Экс-министр МВД Игорь Стрелков был задержан в Крыму при попытке отправиться на фронт добровольцем.

В субботу, 13 августа 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили о том, что в Крыму предположительно был арестован бывший глава внутриполитического ведомства ДНР Игорь Стрелков.

Согласно распространяемой в мессенджере информации, Стрелков пытался попасть на Херсонский фронт по поддельному паспорту для участия в спецоперации, однако официальных подтверждений задержанию общественного активиста нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 