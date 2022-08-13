Сергей Лазарев рассказал, кто имеет право называться москвичом

Российский певец признался, что не живет в центре Москвы, потому, что там слишком шумно и загазовано.

Сергей Лазавер вырос в Кунцевском районе российской столицы.

Так как долгое время жизнь будущей звезды там была и сосредоточена, певец признался, что всегда считал его центром Москвы, сообщает Рамблер.

По словам музыканта, он любил развлекаться поездками на метро - этому не мешало даже то, что на кунцевской линии много открытых станций, и в холода это не слишком комфортно.

Сергей вспоминал, что "зимой в вагонах мерз, однако все равно было красиво”. При этом официальный центр Москвы для артиста никогда не был притягателен.

Он признался, что пожил там около года, однако потом съехал. “Слишком шумно, загазовано”, – назвал причину Лазарев.

Тем не менее, певец с любовью относится к москвичам. По мнению Сергея, право называться москвичом имеют тот, кто вкладывает душу в развитие города.