Макрон подписал протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Макрон одобрил вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

В субботу, 13 августа 2022 года, французское издательство Agence France-Presse заявило, что президент Франции Эммануэль Макрон подписал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в блок НАТО.

Согласно заявлению Елисейского дворца, Макрон одобрил потенциальное членство новых стран в Североатлантическом альянсе исходя из того, что это суверенный выбор двух скандинавских стран, которые хотят обеспечить безопасность своих граждан в современной геополитической ситуации, поэтому он не может воспрепятствовать их стремлению к обретению чувства защищённости.

Также Эммануэль Макрон отметил, что два новых партнёра могут внести существенный вклад в безопасность всего европейского континента, что будет крайне полезно странам-участницам Североатлантического альянса.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 