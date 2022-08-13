Макрон подписал протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Франции Макрон одобрил вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
В субботу, 13 августа 2022 года, французское издательство Agence France-Presse заявило, что президент Франции Эммануэль Макрон подписал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в блок НАТО.
Согласно заявлению Елисейского дворца, Макрон одобрил потенциальное членство новых стран в Североатлантическом альянсе исходя из того, что это суверенный выбор двух скандинавских стран, которые хотят обеспечить безопасность своих граждан в современной геополитической ситуации, поэтому он не может воспрепятствовать их стремлению к обретению чувства защищённости.
Также Эммануэль Макрон отметил, что два новых партнёра могут внести существенный вклад в безопасность всего европейского континента, что будет крайне полезно странам-участницам Североатлантического альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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