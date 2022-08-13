Дачники рассказали, как вырастить крупный лук-репку

Уверена, что те огородники, которые выращивают лук, мечтают, чтобы он вырос не только «с кулак», а гораздо больше.

Например, потенциально крупный лук вырастит из следующих сортов: Ретро, Сибирский, Геркулес, Золотистый семко, Глобо, Россана, Альбион, Альфа. Если вы знаете крупные сорта, то обязательно напишите их в комментариях, уверена многие будут вам благодарны.

Если у вас хороший сорт, плодородная почва, то дело остаётся за малым, создать условия для роста. Для этого необходимо сделать правильные и своевременные подкормки, которые дадут отличный рост вашему луку.

Чем и когда подкармливать лук для хорошего роста:

Первые подкормки лука должны содержать азотсодержащие элементы, они позволяют активно наращивать как зелёную массу, так и головку луковицы.

Можно использовать травяной настой, он подойдёт приверженцам экоудобрений, или воспользоваться мочевиной, 20г мочевины растворите в 10л воды, этого объёма должно хватить на 1,5 кв.м площади.

Если вы хотите ещё упростить себе жизнь, и быть уверенными, что растения получают всё необходимое, то воспользуйтесь удобрением «Здравень Аква для лука и чеснока».

В июне луковые нуждаются в фосфорно-калийными подкормками. Для приверженцев органических подкормок подойдут зольные настои, если вы предпочитаете минеральные удобрения, то воспользуйтесь «Азофоску» 2ст.ложки на 10л. Здравень Аква можно продолжать подкармливать в соответствии с инструкцией.

Все жидкие подкормки вносят на увлажнённую почву, иначе полезные вещества уйдут в землю, и эффективность удобрений очень снижается.

За две недели до уборки необходимо перестать поливать, если в этот период идут дожди, то укройте лук. В противном случае головки напитаются влагой и будут плохо храниться.