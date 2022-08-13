История о том, как мама хотела быть счастливой, ценой счастья дочерей

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У Нины было 3 дочери. Старшая Настя – озорная рыжая хохотушка, средняя серьезная и немного грубоватая Вика, младшая спокойная и застенчивая Ксюша.

Когда родилась третья дочка, спустя 3 года Нина вдруг поняла, что муж ей совершенно не нужен, у нее нет на него времени, и нет желания вварить ему борщи и удовлетворять все его потребности. Поэтому она попросила его собрать вещи, и выехать из ее квартиры. А позже они развелись.

Жизнь после развода у Нины сложилась просто великолепно. Она получала на дочек очень хорошие алименты. Правда дети редко видели отца, потому что теперь ему приходилось работать намного больше, чтобы у дочерей было все. Но они не обижались на папу, потому что все понимали.

Нина же ежедневно внушала дочерям, что все мужчины – ужасные существа. Что им только и нужны женщины для обслуживания, что сами они вообще ничего дома не делают. Но девочки видели, как старался папа. Он никогда и ни в чем им не отказывал, любил, баловал, сдувал пылинки.

Девчонки подросли, и стали настоящими красотками. Пришло время выходить замуж. Первой вышла замуж Настя. Но мать ее выбора не одобрила:

– Где глаза твои были? Че он у тебя такой тощий, вроде ест, а не поправляется? Больной, наверно. Он и детей зачать не сможет, да и вообще некрасивый он какой-то. Вот увидишь, сядет тебе на шею, и будет жить за твой счет. Разведись ты с ним, пока не поздно. Мы – твоя семья, очень тебя любим, а он тебя так любить никогда не будет!

Но Настя маму не послушала. Все в ее окружении были на ее стороне, да и муж ее, Костя, был очень симпатичным мужчиной. Да, худощавый, но вовсе не больной. Работал Костя программистом, и денег у него было предостаточно, чтобы обеспечивать себя и свою супругу.

Потом засобиралась замуж Вика. Ее жених был полной противоположностью Косте. Алексей работал поваром в хорошем ресторане, и был слегка полноват. Мама не унималась:

– Ты что совсем из ума выжила? Да ты посмотри, какой он толстый! Он же всю зарплату будет только на еду тратить. Щас вы только распишетесь, он вообще себя запустит, а потом и работу потеряет. Брось ты его, глупая!

И снова все родные и близкие поддерживали Вику, были на ее стороне. Она вышла замуж за Алексея, и счастливо с ним зажила.

Осталась с мамой жить только Ксюша. Покладистая, спокойная, добрая девушка, ей было уже 25 лет, но мама ежедневно промывала ей мозги, чтобы та даже и не думала искать себе пару.

Сестрам было жалко Ксюшу, и они решили ее познакомить со своим одиноким другом Геной, у которого была своя небольшая автомастерская. У пары закрутился роман. Матери и этот мужчина не понравился:

– Ксюша, одумайся, этот мужчина точно тебя погубит, и будешь ты жить в бедности и одиночестве. Он тебя точно сразу же бросит, как только ты забеременеешь! Что у него за работа? Разве это профессия – гайки на машинах крутить?

Ксюша не стала слушать маму, спустя год отношений она и Гена сыграли свадьбу. За праздничным столом все были счастливы за молодых, только Нина сидела с недовольным лицом и утирала слезы.

Все 3 дочери Нины были очень счастливы в браке. Иногда они встречались, и секретничали, матери не нравилось это, она хотела, чтобы дети приходили к ней, но из-за постоянных упреков и ссор, девушки не спешили в гости в отчий дом.

Тогда у Нины созрел план. Она решила сходить ко всем трем дочкам по очереди в гости, чтобы уличить их мужей в каком-нибудь неадекватном поведении. Она была уверена, что сможет образумить дочерей, и те, наконец-то, поймут, что совершили ошибку.

Сначала Нина отправилась к Ксюше, но у нее была такая идеальная атмосфера в доме, что надолго мать там не смогла задержаться. К тому же дочь огорошила новостью о своей беременности. Нина ушла к другим дочерям, а Ксюша тем временем им позвонила и предупредила обо всем.

И Настя, и Вика хорошо подготовились к приходу мамы. Так что ушла она ни с чем, расстроенная тем, что слишком ее дочери счастливые. А еще она узнала, что к ним часто их отец в гости заглядывает, и это ее вообще привело в бешенство.

Она позвонила бывшему, и сказала, чтобы он не портил жизнь детям, как испортил когда-то ей. На что получил ответ, что, если она не изменится, то и счастья ей никогда не видать, и останется она до самой смерти одна.