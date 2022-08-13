Во Франции признали неэффективность антироссийских санкций Запада

Журналист Кальман Шнур заявил, что введёнными против России санкциями, Европа нанесла удар по себе.

В субботу, 13 августа 2022 года, автор французского новостного сайта AgoraVox Кальман Шнур в своей колонке признал, что вводя новые антироссийские санкции, Европа попросту накладывает их на себя из-за неэффективности санкционной политики направленной против России.

Шнур отметил, что за несколько месяцев курс российского рубля окреп, пока евро почти сравнялся с долларом, а весь Западный мир столкнулся с ростом цен и дефицитом. Единственным утешением французский журналист видит то, что Франция катится в пропасть не одна, с другими странами-участницами Европейского союза.