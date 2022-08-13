Рыболовы рассказали, почему не получается поймать крупного леща

Лещ, наверное, самая популярная рыба в нашей стране, может быть за исключением южных регионов, поэтому, хочешь-не хочешь, а именно лещ чаще всего становится гостем наших садков.

Много, много вкусного корма:

Лещ обожает вкусно и много поесть, хороший и вкусный корм - 50% к успеху в его ловле, поэтому стартовый закорм важнейший момент, как в фидерной ловле, так и в поплавочной ловле, например, 10 больших кормушек перед стартом, это минимум!

Многие не уделяю вкусу прикормки внимания, а лещ любит сладенькое, поэтому меласса и (или) CSL нужно использовать обязательно, он просто не сможет оторваться от вашего корма!

Тонкие снасти:

Например, я большинство своих лещей поймал на поводок 0,12 с фидергамом, соответственно и крючок ставлю маленький, стоит "укрупниться" даже до 0,16 поводка и клев может пропасть. Дело в том, что лещ любит помусолить наживку во рту и если почувствует опасность в виде толстого крючка и лески, просто выплюнет их обратно.

Наживка, насадка:

Наверное 90% своих лещей я поймал на "бутерброд" - один опарыш и одна мотылинка, но бывает так, что лещ привередничает и его нужно буквально удивлять.

Многие путают уход леща с точки как раз с его привередливостью, достаточно закинуть в точку насадку из макарон или какого ни будь теста и тут же следует поклевка в общем, нужно экспериментировать, при прекращении поклевок.

Ароматика:

С ароматикой принято "играться" при ловле карпа, но лещ, как оказалось тоже палок на некоторые ароматы, например, прошлой осенью, до самых холодов отлично работал ореховый аромат и только он, зимой неплохо специи и чеснок, летом лещ склонен к сладким ароматам, на данный момент у меня-к сливе.

В общем, поэкспериментируйте с ароматикой, порой дает это отличные результаты.