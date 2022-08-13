Арбенина произвела фурор среди ЛГБТ-сообщества в Таиланде

На концерт певицы пришли геи и лесбиянки, которых много в этой стране, и оценили музыку исполнительницы по достоинству.

Концертный директор Дианы Арбениной Наталия Кузьмина в интервью PROZvezd рассказала, что на концерты певицы в свое время пришло немало представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает Газета.ру.

«Таиланд, что ни для кого не секрет, — страна ЛГБТ. И на концерте Арбениной присутствовало немало геев и лесбиянок, которые хорошо восприняли ее музыку», — поделилась Кузьмина.

По словам концертного директора, в те времена она была организатором концертов звезды в Таиланде , а также директором на съемочной площадке клипа исполнительницы.

Кузьмина также отметила, что фронтмену коллектива «Ночные снайперы» было интересно слушать истории, как тайские девушки отрезали себе грудь.

Ранее Арбенина отчитала работающих на концерте охранников за соблюдение антиковидных мер.