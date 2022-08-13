Огородники рассказали, как ускорить созревание томатов

Все рекомендации, что обещают избавить от болезни, не выдерживают практической проверки.

Основные условия, способствующие появлению фитофтороза на томатах, – снижение ночных температур до 10 градусов и наличие на растениях капельной влаги в течение 3–4 часов.

Такие условия в Нечерноземной зоне создаются обычно в начале августа – конце июля. Химические препараты использовать нельзя – зачем себя травить?

Выход один – следите за картофелем. Как только на растениях появляются признаки фитофтороза, через 5–7 дней ждите болезнь на томатах.

Чтобы задержать распространение инфекции укрывайте на ночь растения лутрасилом или другим нетканым материалом (при наличии каркаса над растениями – можно полиэтиленовой пленкой), чтобы защитить растения от капельной влаги.

При наступлении погоды, способствующей появлению фитофтороза, рекомендуется снять все крупные плоды, поместить их на 2 минуты в воду с температурой 60 градусов, обтереть и положить на дозревание.

Лучше всего при эпифитотиях фитофтороза выращивать раннеспелые сорта через рассаду, чтобы отдача урожая пришлась на июль, и при их выращивании рекомендуется в июне провести подкормку раствором хлористого калия – 30–40 г на 10 кв. м.