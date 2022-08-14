Постпред России в Вене обвинил Financial Times в искажении своих слов

Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что британское СМИ Financial Times исказило его слова о Запорожской АЭС.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 14 августа заявил, что Financial Times неправильно подала его слова о планируемом визите главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.

Раннее Ульянов сказал в интервью «Известиям», что неизвестно, когда на станцию может прибыть Гросси, точную дату не знает и сам Гросси.

Он предположил, что визит состоится в конце августа или начале сентября. Financial Times на основе этого интервью напечатали статью, где утверждали, что РФ отвергает просьбы разрешить доступ на ЗАЭС.

И отметила, что визит Гросси невозможен до конца августа или начала сентября. Ульянов сказал, что в действительности глава МАГАТЭ мог предположить и более ранее посещение.