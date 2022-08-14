Салману Рушди пророчат Нобелевскую премию по литературе

Писатель Салман Рушди должен получить Нобелевскую премию по литературе, которая будет вручаться в октябре, считает французский философ Бернар-Анри Леви.

«Я не могу себе представить, чтобы какой-либо другой писатель сегодня имел наглость заслужить это больше, чем он. Кампания начинается сейчас», — пишет Бернар-Анри Леви о британском писателе, натурализовавшемся американце, на которого с 1989 года наложена фетва из Ирана из-за его книги «Сатанинские стихи».

Согласно правилам Нобелевской премии по литературе, высшей награды для писателя, с мая уже определен список пяти финалистов, и в настоящее время жюри читает все их работы.

Этот список является конфиденциальным, и поэтому невозможно узнать, включен ли в него Салман Рушди. Объявление победителя состоится в начале октября в Стокгольме.

«Этот писатель наказан за то, что в течение тридцати лет писал бесплатные тексты заслуживает компенсации», — рассудил Бернар-Анри Леви в статье для JDD под названием «Бессмертие Салмана Рушди».

По словам Бернара-Анри Леви, «этот акт абсолютного ужаса, который, помимо его пронзенного тела и его книг, является ужасом для всех книг и всех слов мира, требует блестящего ответа».

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна.