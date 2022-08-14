Стремоусов заявил об агонии киевского режима
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что киевский режим может пасть.
Замруководителя российской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов 14 августа назвал попытки сорвать референдум в Херсоне агонией Киевского режима.
Он утверждает, что Украина обстреливает Херсонскую область и терроризирует мирное население.
Стремоусов сказал, что украинская сторона разрушает инфраструктуру и не дает наладиться мирной жизни. Он призывает их прекратить такие действия и дать провести референдум.
Ранее руководство Херсонской области подписало указ о подготовке референдума по вхождению региона в состав России.
Хотя Стремоусов говорит об агонии режима, большая часть украинского народа после 24 февраля объединилась перед лицом общей угрозы. Рейтинг Владимира Зеленского достигал 91%.
Многие успешные люди приостанавливают работу и идут заниматься волонтерством, помогать переселенцам и военнослужащим.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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