Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что киевский режим может пасть.

Замруководителя российской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов 14 августа назвал попытки сорвать референдум в Херсоне агонией Киевского режима.

Он утверждает, что Украина обстреливает Херсонскую область и терроризирует мирное население.

Стремоусов сказал, что украинская сторона разрушает инфраструктуру и не дает наладиться мирной жизни. Он призывает их прекратить такие действия и дать провести референдум.

Ранее руководство Херсонской области подписало указ о подготовке референдума по вхождению региона в состав России.

Хотя Стремоусов говорит об агонии режима, большая часть украинского народа после 24 февраля объединилась перед лицом общей угрозы. Рейтинг Владимира Зеленского достигал 91%.

Многие успешные люди приостанавливают работу и идут заниматься волонтерством, помогать переселенцам и военнослужащим.