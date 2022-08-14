Байден осудил «жестокое нападение» на Рушди в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден в субботу, 13 августа, осудил «жестокое нападение» на британского и американского писателя Салмана Рушди во время конференции в Нью-Йорке.

Президент в своем заявлении приветствовал Салмана Рушди за то, что он отказался «подчиняться издевательствам и не заставил себя замолчать», и сказал, что вместе со своей женой Джилл Байден «вместе со всеми американцами и людьми во всем мире молиться за его здоровье и выздоровление».

Вместе с тем, СМИ сообщают, что состояние Рушди улучшилось, его уже отключили от аппарата ИВЛ и он уже может говорить.

Задержанный на месте 24-летний подозреваемы в нападении американец находится под стражей.