Байден осудил «жестокое нападение» на Рушди в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден в субботу, 13 августа, осудил «жестокое нападение» на британского и американского писателя Салмана Рушди во время конференции в Нью-Йорке.
Президент в своем заявлении приветствовал Салмана Рушди за то, что он отказался «подчиняться издевательствам и не заставил себя замолчать», и сказал, что вместе со своей женой Джилл Байден «вместе со всеми американцами и людьми во всем мире молиться за его здоровье и выздоровление».
Вместе с тем, СМИ сообщают, что состояние Рушди улучшилось, его уже отключили от аппарата ИВЛ и он уже может говорить.
Задержанный на месте 24-летний подозреваемы в нападении американец находится под стражей.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ проверят независимые эксперты
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта
Салман Рушди пошел на поправку и его отключили от ИВЛ
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии