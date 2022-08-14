Макрон ратифицировал договор о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Двадцать союзников уже ратифицировали протоколы, заявила министр иностранных дел Катрин Колонна.
Президент Эммануэль Макрон подписал в эту субботу, 13 августа, от имени Франции протокол о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО, который был принят французским парламентом 2 августа.
«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу Европейская безопасность», — сообщили в Елисейском дворце в субботу.
Швеция и Финляндия отказались от своего традиционного нейтралитета из-за "вторжения России в Украину".
Опубликовано: Тарас Медведев
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