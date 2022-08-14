Кадыров Западу: Научитесь дружить с Россией - свои же зубы целее будут
Рамзан Кадыров опубликовал в Телеграм послание к западным лидерам, где призвал их начать дружить с Россией и аргументировал, почему им это необходимо.
Глава Чечни отметил, что сегодня Запад имеет дело не с горбачевским союзом республик и не ельцинской территорией, построеннойна путче, дефиците и дефолте.
«Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учётом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое», - пишет Кадыров.
Глава Чечни убежден, что Россия умеет дружить и с ней нужно дружить. «… это самый лучший друг среди всех стран мира. Надёжный, честный», считает Кадыров.
«Но, как верно подметил наш Президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, - останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережёванной пищей, поданной с ложечки соседом по койке», - подчеркнул он.
Кадыров в итоге предлагает западным недружественным странам, научиться дружить с Россией, «свои же зубы целее будут».
Опубликовано: Тарас Медведев
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