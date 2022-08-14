Глава МИД Литвы призвал не впускать в страну российскую оппозицию

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил, что нельзя впускать в страну российскую оппозицию.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал антироссийские санкции стран Балтийского региона.

Ранее в Латвии и Эстонии призвали полностью закрыть въезд для граждан Российской Федерации. Эстония уже запретила россиянам приезжать в страну, причем даже тем, у кого есть визы.

Затем мировое сообщество не совсем однозначно отреагировало на такое антироссийское стремление. Люди утверждали, что нельзя наказывать всех подряд без разбора, ведь есть, к примеру, оппозиция.

Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь призвал не впускать даже тех россиян, которые являются представителями оппозиции.

"Пусть сидят в стране и готовят перемены", - так высказался он о представителях российской оппозиции.