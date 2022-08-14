Глава МИД Литвы призвал не впускать в страну российскую оппозицию
Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил, что нельзя впускать в страну российскую оппозицию.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал антироссийские санкции стран Балтийского региона.
Ранее в Латвии и Эстонии призвали полностью закрыть въезд для граждан Российской Федерации. Эстония уже запретила россиянам приезжать в страну, причем даже тем, у кого есть визы.
Затем мировое сообщество не совсем однозначно отреагировало на такое антироссийское стремление. Люди утверждали, что нельзя наказывать всех подряд без разбора, ведь есть, к примеру, оппозиция.
Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь призвал не впускать даже тех россиян, которые являются представителями оппозиции.
"Пусть сидят в стране и готовят перемены", - так высказался он о представителях российской оппозиции.
Опубликовано: Николай Скира
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