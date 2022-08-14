Рыбак подсказал три приманки для крупной рыбы, которые не привлекают мелочь

Рыбак подсказал лучшие приманки для больших рыб, использование которых позволяет не отвлекаться на мелочь.

Первой эффективной приманкой на большую рыбу является черная длинная ложноконская пиявка. Она отлично подходит для ловли окуня, язя, голавля, сома и леща.

Идеальная снасть для пиявки – донная, потому что такая приманка слишком большая для удочки.

Вторая приманка, которая «фильтрует» маленькую рыбу, – пиявка-нифелида, которая отличается своим красным цветом.

Ее длина составляет около 5 сантиметров. Ее можно найти почти на любом водоеме на листьях и траве рядом с водой.

Нифелида – гораздо более привычная еда для рыбы, чем червь. Она хорошо закрепляется на крючке, а, чтобы поймать рыбу, строит опустить пиявку почти на дно.

Третья приманка – маленькая пиявка-клепсина, которая достигает 2-3 сантиметров в длину.