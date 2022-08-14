Белорус, задушивший украинца в Польше, получил 2,5 года тюрьмы
В марте в одном из рабочих общежитий в Подляском воеводстве Польши произошла ссора между рабочими, белорусом и украинцем.
Оба фигуранта дела работали на одном предприятии в Браньске и жили в общежитии от работодателя.
В один из мартовских дней украинец устроил вечеринку и проводил ее с друзьями шумно, на что ему указал коллега из Беларуси. На замечания разгулявшийся гастарбайтер не отреагировал и белорус решил заявить о шумном соседе администрации общаги.
Это и стало основным поводом для мести со стороны украинца. Тот набросился на белоруса с упреками, и завязалась драка.
В итоге белорусу удалось провести удушающий прием, но он, по всей видимости в состоянии стресса, не рассчитал времени захвата и отпустил свою жертву лишь когда тот перестал подавать признаки жизни.
Суд Белостока приговорил белоруса к 2,5 годам лишения свободы, посчитав, что пределы необходимой обороны были превышены. Защита подала на апелляцию. Решение будет вынесено через две недели.
Опубликовано: Тарас Медведев
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