Белорус, задушивший украинца в Польше, получил 2,5 года тюрьмы

В марте в одном из рабочих общежитий в Подляском воеводстве Польши произошла ссора между рабочими, белорусом и украинцем.

Оба фигуранта дела работали на одном предприятии в Браньске и жили в общежитии от работодателя.

В один из мартовских дней украинец устроил вечеринку и проводил ее с друзьями шумно, на что ему указал коллега из Беларуси. На замечания разгулявшийся гастарбайтер не отреагировал и белорус решил заявить о шумном соседе администрации общаги.

Это и стало основным поводом для мести со стороны украинца. Тот набросился на белоруса с упреками, и завязалась драка.

В итоге белорусу удалось провести удушающий прием, но он, по всей видимости в состоянии стресса, не рассчитал времени захвата и отпустил свою жертву лишь когда тот перестал подавать признаки жизни.

Суд Белостока приговорил белоруса к 2,5 годам лишения свободы, посчитав, что пределы необходимой обороны были превышены. Защита подала на апелляцию. Решение будет вынесено через две недели.