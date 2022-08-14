Нефтяной гигант Aramco сообщает о рекордной чистой прибыли во втором квартале, которая выросла на 90%

Результаты саудовской компании были подкреплены ростом цен на сырую нефть, связанным с войной на Украине, и высоким спросом после коронавируса.

Саудовский нефтяной гигант Aramco в воскресенье сообщил о рекордной чистой прибыли во втором квартале в размере 48,4 млрд долларов, что было обусловлено ростом цен на нефть.

Чистая прибыль подскочила на 90% в годовом исчислении и позволяет крупнейшему в мире производителю «черного золота» установить второй квартальный рекорд подряд после чистой прибыли в размере 39,5 млрд долларов с января по март.

«Хотя волатильность глобального рынка и экономическая неопределенность сохраняются, события первой половины этого года подтверждают нашу точку зрения о том, что продолжение инвестиций в нашу отрасль имеет важное значение, как для того, чтобы обеспечить хорошее снабжение рынков, так и для содействия упорядоченному переходу к энергетическому сектору», — говорится в сообщении Aramco.

«На самом деле мы ожидаем, что спрос на нефть продолжит расти до конца десятилетия, несмотря на снижение котировок из-за экономического давления в краткосрочных глобальных прогнозах», — заявил генеральный директор компании Амин Насер.

Чистая прибыль Aramco за апрель-июнь выросла на 22,7% по сравнению с первым кварталом «благодаря сильному рынку», сообщила саудовская компания. Прибыль в первом полугодии составила 87,91 млрд долларов по сравнению с 47,18 млрд долларов за тот же период 2021 года. Aramco выплатила дивиденды в размере 18,8 млрд долларов во втором квартале и выплатит такую же сумму в третьем триместре.

Прибыль во втором квартале, самая высокая с момента IPO Aramco в конце 2019 года, превзошла прогнозы аналитиков в размере 46,2 млрд долларов. В декабре 2019 года Aramco разместила 1,7% своих акций на Саудовской фондовой бирже, собрав 29,4 миллиарда долларов, что стало крупнейшим IPO в истории.