МИД Украины назвал виновных в ДТП и полицейской погоне в Вене дипломатов

Спикер МИД Украины Олег Николенко не стал отрицать участия украинских дипломатов в ДТП и погоне с полицией в Вене, получившем широкий резонанс.

«Среди задержанных — военный атташе посольства Украины», - отметил спикер.

По его словам, дипломаты сотрудничают с полицией, ведется следствие.

Напомним, в столице Австрии украинские дипломаты устроили ДТП с туристами из Германии, а затем пытались скрыться от полиции с места происшествия.

Как оказалось все находившиеся в автомобиле, в том числе и военный атташе были пьяны. У водителя тест показал 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Но, по словам свидетелей, за рулем во время ДТП был другой человек, возможно речь идет о подмене правонарушителя на момент следствия.