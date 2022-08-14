МИД Украины назвал виновных в ДТП и полицейской погоне в Вене дипломатов
Спикер МИД Украины Олег Николенко не стал отрицать участия украинских дипломатов в ДТП и погоне с полицией в Вене, получившем широкий резонанс.
«Среди задержанных — военный атташе посольства Украины», - отметил спикер.
По его словам, дипломаты сотрудничают с полицией, ведется следствие.
Напомним, в столице Австрии украинские дипломаты устроили ДТП с туристами из Германии, а затем пытались скрыться от полиции с места происшествия.
Как оказалось все находившиеся в автомобиле, в том числе и военный атташе были пьяны. У водителя тест показал 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Но, по словам свидетелей, за рулем во время ДТП был другой человек, возможно речь идет о подмене правонарушителя на момент следствия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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