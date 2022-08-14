Замминистра обороны России Булгаков открыл конкурс на «АрМИ-2022»
Российский генерал Дмитрий Булгаков открыл конкурс на «АрМИ-2022» в Воронежской области РФ.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, заместитель главы Министерства обороны РФ Дмитрий Булгаков дал старт проходящему в рамках Армейских международных играх конкурсу «Мастера автобронетанковой техники».
Участники продемонстрируют зрителям профессиональный уровень владения военной техникой, а также способность находить нестандартные решения в сложной ситуации, что и будет свидетельствовать о высоком мастерстве, которым должен обладать победитель.
Булкагов подчеркнул, что главной целью соревнований «АрМИ-2022» является укрепление дружеских связей и обмен опыта между военнослужащими стран-участниц конкурса с городе Острожское Воронежской области России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Мнение, что логопед только ставит звуки, это совершенное не верное предположение родителей
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта
Пленный командир нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко вывезен в Россию
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии