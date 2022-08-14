Замминистра обороны России Булгаков открыл конкурс на «АрМИ-2022»

Российский генерал Дмитрий Булгаков открыл конкурс на «АрМИ-2022» в Воронежской области РФ.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, заместитель главы Министерства обороны РФ Дмитрий Булгаков дал старт проходящему в рамках Армейских международных играх конкурсу «Мастера автобронетанковой техники».

Участники продемонстрируют зрителям профессиональный уровень владения военной техникой, а также способность находить нестандартные решения в сложной ситуации, что и будет свидетельствовать о высоком мастерстве, которым должен обладать победитель.

Булкагов подчеркнул, что главной целью соревнований «АрМИ-2022» является укрепление дружеских связей и обмен опыта между военнослужащими стран-участниц конкурса с городе Острожское Воронежской области России.