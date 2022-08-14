В Латвии намерены аннулировать выданные визы гражданам России
Президент Латвии Левитс планирует пересмотреть выданные россиянам визы и виды на жительство и аннулировать их некоторым категориям гражданам.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, прибалтийский новостной портал Delfi сообщил, что президент Латвийской Республики Эгил Левитс считаем необходимым, учитывая призывы Зеленского и лидеров ряда стран ЕС, пересмотреть визовую политику в отношении граждан России.
Левитс заявил, что ранее Латвия была излишне щедрой в вопросах предоставления россиянам вида на жительство и виз, однако теперь латвийский президент намерен в корне изменить сложившуюся ситуацию.
Эгил Левитс сообщил о решении латвийской власти не просто ограничить выдачу виз гражданам РФ, но и пересмотреть уже выданные ранее разрешения на въезд и пребывание на территории Латвии, чтобы отправить обратно в Россию тех, кто поддерживая СВО на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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