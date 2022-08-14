Полицейские штата Орегон арестовали 44 000 каталитических нейтрализаторов

Полиция в пригороде Портленда, штат Орегон, заявила в четверг, что арестовала лидера преступной группировки, ответственного за незаконный оборот более 44 000 каталитических нейтрализаторов, украденных из автомобилей на Западном побережье с 2021 года.

“Это очень дорого, если у вас украдут каталитический нейтрализатор”, — сказал Томас. "Основная цель – Toyota Tundra. Вы ищете от 1800 до 3000 долларов, чтобы заменить их”.

Полиция Бивертона заявляет, что они раскрыли местную организованную преступную группировку, арестовав двух подозреваемых главарей и 12 подозреваемых сообщников.

Это открытие привело к многомесячному расследованию, кульминацией которого стала серия рейдов и конфискаций в июле, в ходе которых власти обыскали восемь мест и изъяли 3000 украденных каталитических нейтрализаторов (вместе со стопкой наличных, неуказанным, но "дорогим" автомобилем и ювелирными изделиями, вероятно, украденными).

Следователи подсчитали, что они конфисковали каталитические нейтрализаторы на сумму более 1 миллиона долларов, хотя обвинение считает, что группа ответственна за ущерб на 12 миллионов долларов.

Кражи каталитических нейтрализаторов стремительно выросли из-за безработицы связано с паникой вокруг пандемии и из-за высоких цен на материалы, из которых они изготовлены.

Как сообщается, воры предпочитают угонять катализаторы с высоких транспортных средств, таких как внедорожники и пикапы, поскольку их дорожный просвет облегчает кражу части выхлопной системы.