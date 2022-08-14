Риши Сунак призвал ввести санкции против Ирана после нападения на Салмана Рудши

Кандидат в премьер-министры Британии Риши Сунак предложид ввести санкции против Ирана в ответ на покушение на писателя Салмана Рудши.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, британская газета «Дейли телеграф» опубликовала комментарии борющегося за пост премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака касательно недавнего нападения на писателя Салмана Рудши.

Сунак заявил, что полностью уверен в необходимости введения санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции, являющегося элитным подразделением Вооружённых сил Ирана.

Помимо прочего экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак обратил внимание на то, что Западный мир на удивление спокойно отреагировал на произошедшее в Нью-Йорке, хотя по мнению политика, нападение на британского писателя является тревожным знаком, который нельзя оставлять без внимания.