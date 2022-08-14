Компания, получившая права на добычу лития в Украине, заключила соглашение с BMW

В начале 2022 года European Lithium Limited и группа Millstone&Co договорились о совместной реализации литиевого проекта Wolfsberg в Каринтии (Австрия). https://auto.24tv.ua/tag/avtopodiia_tag71

European Lithium Limited предоставляет BMW AG право первоочередного приобретения 100% LiOH, производимого из определенных ресурсов.

После заключения обязывающих договоренностей BMW внесет предоплату в размере $15 млн.

На данную сумму в дальнейшем она получит соответствующий объем LiOH.

Деньги будут направлены на развитие проекта Wolfsberg.

European Lithium Limited присутствует на украинском рынке с ноября 2021 года. Она планирует разрабатывать месторождения литиевых руд Шевченковское и на участке Добра.

Опубликовано: Антон Райт

 

 




 

 

 

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