WP: страны Восточной Европы просят НАТО стягивать оружие к границам РФ
Издание Washington Post утверждает, что восточноевропейские государства просят, чтобы Североатлантический альянс увеличил присутствие собственных вооружений на границе с Россией.
14 августа американская газета Washington Post опубликовала статью, в которой привела заявление министра обороны Эстонии Кусти Сальмы, утверждающего, что НАТО обязано стягивать максимально большое количество вооружений к российским границам в условиях спецоперации в Украине.
Эстонский министр обороны утверждает, что приграничные с Россией государства Североатлантического альянса нуждаются в РСЗО HIMARS, ударных дронах Reaper и средствах контрбатарейной борьбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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