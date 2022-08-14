WP: страны Восточной Европы просят НАТО стягивать оружие к границам РФ

Издание Washington Post утверждает, что восточноевропейские государства просят, чтобы Североатлантический альянс увеличил присутствие собственных вооружений на границе с Россией.

14 августа американская газета Washington Post опубликовала статью, в которой привела заявление министра обороны Эстонии Кусти Сальмы, утверждающего, что НАТО обязано стягивать максимально большое количество вооружений к российским границам в условиях спецоперации в Украине.

Эстонский министр обороны утверждает, что приграничные с Россией государства Североатлантического альянса нуждаются в РСЗО HIMARS, ударных дронах Reaper и средствах контрбатарейной борьбы.