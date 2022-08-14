Новый Civic Type R 2023 года, оснащенный несколькими официальными аксессуарами от Honda Access
Самым значительным обновлением Civic Type R через Honda Access является наличие нового заднего антикрыла из углеродного волокна.
Это крыло не только весит на 1 кг (2,2 фунта) меньше стандартного, но оно также имеет гораздо более острую и агрессивную форму, которая должна способствовать увеличению прижимной силы.
Это крыло также интригует, поскольку оно еще имеет аэродинамические плавники снизу.
-
Honda Access также была занята разработкой серии внутренних деталей для хот-хэтча.
К ним относятся накладки на пороги с подсвеченным логотипом Type R, алюминиевая ручка переключения передач.
Обтянутая красной кожей, отделка из углеродного волокна и красного полиэстера, характерные коврики, новые фонари и беспроводное зарядное устройство для смартфона.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Мнение, что логопед только ставит звуки, это совершенное не верное предположение родителей
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта
Пленный командир нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко вывезен в Россию
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии