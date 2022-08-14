Новый Civic Type R 2023 года, оснащенный несколькими официальными аксессуарами от Honda Access

Самым значительным обновлением Civic Type R через Honda Access является наличие нового заднего антикрыла из углеродного волокна.

Это крыло не только весит на 1 кг (2,2 фунта) меньше стандартного, но оно также имеет гораздо более острую и агрессивную форму, которая должна способствовать увеличению прижимной силы.

Это крыло также интригует, поскольку оно еще имеет аэродинамические плавники снизу.