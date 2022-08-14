Верещук: жителей Херсона ждёт тяжёлая зима

Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что проживающие в Херсонщине столкнутся с тяжёлой зимой.

Днём воскресенья украинский вице-премьер Ирина Верещук опубликовала новое сообщение в соцсетях, где призвала немедленно эвакуироваться проживающих в Херсонской области, попавшей под контроль вооружённых сил России практически с самого начала спецоперации.

По словам Верещук, херсонцев ожидает тяжёлая зима, поскольку в регионе неизбежно возобновятся боевые действия из-за желания Киева восстановить контроль на Херсонской областью.