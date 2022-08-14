Спрос на Toyota Land Cruiser 300 зашкаливает, и прием заказов на автомобиль временно прекратили

Цена подержанных Toyota Land Cruiser 300 оказалась вдвое больше чем новых. Это подталкивает предпринимателей увеличивать стоимость авто во время перепродажи.

Новый Toyota Land Cruiser 300 получился очень удачным на фоне конкурентов.

За автомобилем уже выстроились огромные очереди, ведь завод Toyota не справляется со спросом.

Кроме того, немного подержанные внедорожники сейчас существенно дороже, чем новые.

В Японии средняя цена Toyota Land Cruiser 300 с пробегом в версии ZX составляет 17 миллионов иен ($129 000).

Новый внедорожник в таком же исполнении более чем в два раза дешевле.

Это уже не первый подобный случай – в Японии дороже новых продаются подержанные Toyota Alphard и Corolla Cross, а также Ford Maverick.

Разница в цене у них не такая разительная и составляет от 10 до 60%.