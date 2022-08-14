Пленный командир нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко вывезен в Россию

Супруга командира запрещённого в РФ украинского нацбатальона "Азов" Дениса Прокопенко утверждает, что её муж был вывезен в Россию.

Днём воскресенья жена главы украинского нацбата "Азов" Дениса Прокопенко утверждает, что её муж был тайно вывезен в Россию после того, как вместе с подчинёнными сдался в плен российским войскам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

По данным Екатерины Прокопенко, сейчас российские войска прячут командование "Азова" на территории России, однако правительство Украины и пресс-служба Международного комитета Красного Креста всё ещё отказываются подтверждать данную информацию.