Пленный командир нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко вывезен в Россию
Супруга командира запрещённого в РФ украинского нацбатальона "Азов" Дениса Прокопенко утверждает, что её муж был вывезен в Россию.
Днём воскресенья жена главы украинского нацбата "Азов" Дениса Прокопенко утверждает, что её муж был тайно вывезен в Россию после того, как вместе с подчинёнными сдался в плен российским войскам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
По данным Екатерины Прокопенко, сейчас российские войска прячут командование "Азова" на территории России, однако правительство Украины и пресс-служба Международного комитета Красного Креста всё ещё отказываются подтверждать данную информацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Пленный командир нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко вывезен в Россию
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