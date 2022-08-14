Мнение, что логопед только ставит звуки, это совершенное не верное предположение родителей
Так ли это? Так, но лишь отчасти. На сегодняшний день, все меньше детей "чистых звуковиков"(дислаликов).
Все больше детей с осложнениями в виде неврологических нарушений, нарушений фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий...
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ :
Развитие понимания речи.
Обогащение, активизация словарного запаса речи.
Совершенствование грамматического строя речи, формирование практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые распространенные предложения.
Формирование правильного произношения звуков, развитие фонематического слуха и восприятия; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.
Развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков (учеными доказано, что развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с развитием речевых зон головного мозга); подготовка руки к письму.
Обучение детей самостоятельному высказыванию.
На основе сформированных навыков использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, составлять рассказы-описания.
Совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над правильным ударением, темпом речи.
Логопед использует КОМПЛЕКСНЫЙ и СИСТЕМНЫЙ подход в борьбе за нормированную речь.
Нужно помнить – чем раньше обратиться к логопеду, тем более успешным будет эффект!
Логопед – специалист-дефектолог, занимающийся диагностикой и коррекцией речевых нарушений у детей и взрослых.
Логопед обладает знаниями в области медицины, физиологии, психологии и педагогики, включая сурдопедагогику (работу со слабослышащими пациентами).
Опубликовано: Антон Райт
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Мнение, что логопед только ставит звуки, это совершенное не верное предположение родителей
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