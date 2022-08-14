Мнение, что логопед только ставит звуки, это совершенное не верное предположение родителей

Так ли это? Так, но лишь отчасти. На сегодняшний день, все меньше детей "чистых звуковиков"(дислаликов).

Все больше детей с осложнениями в виде неврологических нарушений, нарушений фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий...



ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ :



Развитие понимания речи.



Обогащение, активизация словарного запаса речи.



Совершенствование грамматического строя речи, формирование практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые распространенные предложения.



Формирование правильного произношения звуков, развитие фонематического слуха и восприятия; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.



Развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков (учеными доказано, что развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с развитием речевых зон головного мозга); подготовка руки к письму.



Обучение детей самостоятельному высказыванию.

На основе сформированных навыков использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, составлять рассказы-описания.



Совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над правильным ударением, темпом речи.

Логопед использует КОМПЛЕКСНЫЙ и СИСТЕМНЫЙ подход в борьбе за нормированную речь.

Нужно помнить – чем раньше обратиться к логопеду, тем более успешным будет эффект!

Логопед – специалист-дефектолог, занимающийся диагностикой и коррекцией речевых нарушений у детей и взрослых.

Логопед обладает знаниями в области медицины, физиологии, психологии и педагогики, включая сурдопедагогику (работу со слабослышащими пациентами).