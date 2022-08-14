Китай и Таиланд объявили о совместных учениях на фоне проводимых США и союзниками Super Garuda Shield

Китайские ВВС отправляют истребители и бомбардировщики в Таиланд для совместных учений с тайскими военными в воскресенье.

Учения будут включать поддержку с воздуха, нанесение ударов по наземным целям, а также развертывание малых и крупных группировок войск, говорится в заявлении министерства обороны Китая, размещенном на его веб-сайте.

Расширение военной деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе встревожило Соединенные Штаты и их союзников и является частью растущего стратегического и экономического соперничества, которое обострило напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Таиланд в июне в рамках усилий по укреплению Америки в регионе, что он назвал «беспрецедентной сетью альянсов и партнерств».

Учения Falcon Strike пройдут на базе Королевских ВВС Таиланда Удорн на севере Таиланда недалеко от границы с Лаосом. В них также примут участие таиландские истребители и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения из обеих стран.

Тренировки проходят в то время, когда США проводят маневры в Индонезии с участием Австралии, Японии и Сингапура в рамках самой крупной серии учений Super Garuda Shield с момента их начала в 2009 году.

Маневры последовали вслед за проведенными КНР интенсивными учениями у берегов Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на самоуправляемый остров, который Китай называет своей территорией.

Курт Кэмпбелл, главный советник президента Джо Байдена по Индо-Тихоокеанскому региону, заявил в пятницу, что США предпримут решительные шаги для поддержки Тайваня, включая отправку военных кораблей и самолетов через 160-километровый водный путь, разделяющий Тайвань и Китай.

«Мы продолжим летать, плавать и работать там, где это позволяет международное право, в соответствии с нашей давней приверженностью свободе судоходства», — сказал он в беседе с журналистами. «И это включает в себя выполнение стандартных воздушных и морских транзитов через Тайваньский пролив в ближайшие несколько недель», - отметил Кэмпбелл.