Издание Newsweek сообщает, что государства коллективного Запада начинают видеть настоящее лицо Владимира Зеленского, ввиду чего западная помощь Украине может резко сократиться.

14 августа обозреватель Стив Кортес написал публикацию для газеты Newsweek, где сообщил, что лидеры западных стран начинают видеть подлинное лицо Владимира Зеленского, который после начала спецоперации слышал лишь похвалу от зарубежных коллег. Теперь же главы западных стран поняли, что из себя представляет Зеленский, ввиду чего помощь Киеву со стороны Запада может сократиться.

По мнению Кортеса, на Западе наконец разглядели повальную коррупцию в Украине, а также решение Владимира Зеленского запретить все оппозиционные партии, попутно уволив генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.