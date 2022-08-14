Из-за угольного эмбарго ЕС страдают немецкие ТЭС и польские фермеры
Цены на польский уголь уже выросли на 100 процентов и выше, и продолжат расти на фоне повышенного спроса.
В условиях энергетического кризиса репутация польского угля в Европе быстро меняется. Долгое время он считался слишком дорогим и слишком грязным, но в соседних странах он сейчас как никогда востребован.
Резкий рост цен на газ и нефть, выход из строя французских атомных электростанций и беспрецедентная зависимость Германии от поставок российского сырья сделали польский уголь снова конкурентоспособным в Европе.
Однако значительный рост цен из-за возросшего спроса является серьезной проблемой для немецких потребителей.
Цены на уголь также резко выросли сегодня и в самой Польше они более чем на 100% выше, чем в 2021 году. Кроме того, уголь для бытового отопления становится дефицитным товаром: люди скупают его, опасаясь, что он может скоро закончиться.
Опубликовано: Тарас Медведев
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