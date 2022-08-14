Российская армия освободила село Уды в Харьковской области
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о полном освобождении села в Уды в Харьковской области.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил об освобождении от гнёта киевского режима села Уды в Харьковской области.
Конашенков отметил, что очередной населённый пункт был освобождён благодаря самоотверженности Вооружённых сил РФ, которые сражаются за свободу мирных жителей братского народа и обеспечение безопасности в регионе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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