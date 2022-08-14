Президент Латвии Левитс призвал забрать вид на жительство у получивших гражданство РФ
Латвийский президент Эгилс Левитс утверждает, что в стране могут начать аннулировать виды на жительство тех, кто намерен получить гражданство России.
14 августа президент Латвии Эгилс Левитс публично заявил, что поддерживает инициативу лидеров Европейского союза, предлагавших аннулировать виды на жительство россиян. По мнению Левитса, предыдущее руководство Латвии устроило распродажу видов на жительства, из-за чего в стране появилось русскоязычное население.
Эгилс Левитс призывает прекратить продление видов на жительство латвийцам, которые получили российское гражданство или намереваются его получить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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