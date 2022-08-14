Forbes: страны Запада снизили поставки оружия Украине

Журналист издания Forbes Владимир Даценко утверждает, что западные государства начали снижать поставки вооружений для украинской армии.

14 августа журналист издания "Forbes Украина" Владимир Даценко проанализировал объёмы поставок западных вооружений ВСУ с 24 февраля и пришёл к выводу, что государства коллективного Запада заметно снизили интенсивность отправку оружия Киеву. По словам Даценко, с начала российской спецоперации США и союзники отправляют Украине значительно меньше вертолётов и артиллерии.

Также Владимир Даценко признал, что в текущем августе государства Запада немного увеличили поставки ручных гранатомётов и бронемашин в Украину.