В Ереване взорвался склад с пиротехникой на рынке «Сурмалу»
В столице Армении на оптовом рынке «Сурмалу» взорвался склад с пиротехникой, есть пострадавшие.
В воскресенье днём, 14 августа 2022 года, ряд отечественных и зарубежных СМИ сообщили, что на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» раздался мощный взрыв, ставший причиной возгорания.
Отмечается, что взрыв произошёл на складе пиротехники. В данный момент причины произошедшего выясняются, на месте работают спецслужбы, которые пытаются не только ликвидировать возгорание, но и освободить людей из-под завалов.
Согласно информации новостного агентства Sputnik Армения, в настоящее время достоверно известно об одном погибшем и не менее двадцати раненных, которые экстренно госпитализированы в учреждения здравоохранения Еревана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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