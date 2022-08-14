В Ереване взорвался склад с пиротехникой на рынке «Сурмалу»

В столице Армении на оптовом рынке «Сурмалу» взорвался склад с пиротехникой, есть пострадавшие.

В воскресенье днём, 14 августа 2022 года, ряд отечественных и зарубежных СМИ сообщили, что на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» раздался мощный взрыв, ставший причиной возгорания.

Отмечается, что взрыв произошёл на складе пиротехники. В данный момент причины произошедшего выясняются, на месте работают спецслужбы, которые пытаются не только ликвидировать возгорание, но и освободить людей из-под завалов.

Согласно информации новостного агентства Sputnik Армения, в настоящее время достоверно известно об одном погибшем и не менее двадцати раненных, которые экстренно госпитализированы в учреждения здравоохранения Еревана.