«Ты следующая», пакистанский студент угрожает Дж. К. Роулинг, после покушения на Рушди в Нью-Йорке
Автор саги о Гарри Поттере получила угрозу в Твиттере после того, как сказала, что ей «противно» покушение на Салмана Рушди: «Не волнуйся, ты следующая», ответили ей.
В воскресенье британская полиция заявила, что расследует предполагаемую угрозу, после того, как Дж. К. Роулинг рассказала, что она стала мишенью в Твиттере после нападения на Салмана Рушди в Соединенных Штатах.
Джоан Роулинг отреагировала на нападки на автора «Сатанинских стихов», заявив, что ей «противно» в социальной сети, добавив, что надеется на ее выздоровление.
Пользователь, представившийся в своем профиле как студент и политический активист из Карачи в Пакистане, ответил: «Не волнуйся, ты следующая».
Позже твит был удален, но Джоан Роулинг опубликовала скриншот, призывая Twitter к расследованию нарушений его правил.
Опубликовано: Тарас Медведев
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